Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İBB'de yolsuzluk soruşturmasında 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçti | Son dakika haberleri

        İBB'de yolsuzluk soruşturmasında 44 kişi sağlık kontrolünden geçti

        İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. 44 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 07:59 Güncelleme: 18.08.2025 - 08:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        44 kişi adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup