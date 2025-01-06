İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 46.09 oranında zam teklifi reddedildi.

AA'daki habere göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığındaki toplantı, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesislerinde yapıldı.

İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46.09 zam yapılmasını teklif etti. Söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise bu teklifin kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Toplu ulaşıma en son temmuzda zam yapıldığını, bunun için akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret parametrelerinin dikkate alındığını belirterek, "Enflasyon yüzde 12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan yüzde 15 gibi bir rakamdır" dedi.

Toplu ulaşımın ekmek gibi zorunluluk olduğuna dikkati çeken Yücel, yerel yönetimlerin asil görevlerinden birisinin bu hizmet olduğunu anlattı.