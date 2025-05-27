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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 16 ilde operasyon 74 tutuklama! | Son dakika haberleri

        16 ilde operasyon 74 tutuklama!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 16 il merkezli 'Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık, bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda; 171 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 74'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:47 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:53
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        16 ilde operasyon 74 tutuklama!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Giresun ve Erzincan'ın da arasında bulunduğu 46 ilde şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden "Yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı" adı altında vatandaşların dolandırıldığı ihbarının alındığını belirtti.

        AA'daki habere göre şüphelilerin, "Yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşları mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları"nın tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarınca 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini aktardı.

        Bakan Yerlikaya, "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme sistemi engelleme bozma, verileri yok etme veya değiştirme, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltına alınan 171 şüpheliden 74'ünün tutuklandığını kaydetti.

        Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

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