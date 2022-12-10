HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de "totaliter, otoriter bir rejimin iş başında" olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin OHAL döneminde yürürlüğe konduğunu söyledi.

Bütçenin 5. tur görüşmelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri ele alındı.

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

"AKŞAM SÖYLEYECEKLERİMİ DİNLEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi.

Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum" dedi.

Dervişoğlu'na akşam söyleyeceklerini dinlemesini tavsiye eden Soylu, "Aynı zamanda söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Süleyman Soylu'ya Meclis kürsüsünden açıklama yapmaya çağırdı.