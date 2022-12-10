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İçişleri Bakanı Soylu ile HDP'li vekiller arasında sert tartışma

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmalara yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li milletvekillerine yönelik, "Kürt düşmanı sizsiniz. Hepiniz Kürt düşmanısınız, siz insanlık düşmanısınız. PKK'nın çocukları" ifadelerini kullandı. Meclis'te çıkan tartışmadan sonra oturuma ara verildi. Aranın ardından tartışmalar sürerken "beyaz tülbent" polemiği yaşandı ve oturuma tekrar ara verildi

SERT SÖZLER! Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile HDP'li vekiller arasında sert tartışma
HABERTURK.COM / AA

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bütçenin 5. tur görüşmelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri ele alındı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'de "totaliter, otoriter bir rejimin iş başında" olduğunu iddia ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin OHAL döneminde yürürlüğe konduğunu söyledi.

"AKŞAM SÖYLEYECEKLERİMİ DİNLEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi.

Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum" dedi.

Dervişoğlu'na akşam söyleyeceklerini dinlemesini tavsiye eden Soylu, "Aynı zamanda söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Süleyman Soylu'ya Meclis kürsüsünden açıklama yapmaya çağırdı.

SOYLU: HEPİNİZ KÜRT DÜŞMANISINIZ, İNSANLIK DÜŞMANISINIZ

Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde sataşmadan söz aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürt düşmanının "10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP" olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP'li belediyelere atanan kayyumların, "Kürt düşmanlığı ve halk iradesinin gasbı" olduğunu öne sürmesi üzerine ayağa kalkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beştaş'a, "Kürt düşmanı sizsiniz. Hepiniz Kürt düşmanısınız, siz insanlık düşmanısınız. PKK'nın çocukları." karşılığını verdi.

Soylu, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, tanınmamak için peruk ve gözlük taktığına atıf yaparak, "Peruksuz gelmişsiniz bugün, peruklarınızı takın. PKK'nın çocuklarısınız" ifadesini kullandı.

Tartışma sırasında HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un ayağa kalkması üzerine Soylu, "Otur aşağıya, terörist bozuntusu" diye bağırdı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime ara verdi.

Aradan sonra söz alan İçişleri Bakanı Soylu, kendisini Kürt düşmanlığıyla suçlayan HDP'li Beştaş'ın, "ne dediğini bilmediğini; konuşmasının terör örgütü PKK tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket ettiğini" söyledi.

"Daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık" diyen Soylu, "Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDPdir" ifadesini kullandı.

Soylu, Beştaş'a, "Hiç masum gibi bakma. Kimin kaçırdığını, kimin dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela okuduğunu ve nefret ettiğini herkes biliyor." dedi.

BEYAZ TÜLBENT TARTIŞMASI

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında "barış talebiyle beyaz tülbentini yere attığını" hatırlatan Soylu, "Burada tülbent atan Remziye Tosun, PKK'nın kadro elemanıdır; devletin bütün kayıtlarında da böyledir" diye konuştu.

Son 5 yılda 1230'un üzerinde PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Soylu, "Geldiler ve Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beyaz tülbentin atılmasının savaşı sonlandırmak için bir ritüel olduğunu belirterek, atacak tülbentleri olduğunu ifade etti.

Soylu, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın "Bizi siz yönetiyorsunuz. Bunun hesabını sizden soruyoruz" ifadelerini kullanması üzerine, "PKK ile olan ilişkiniz. Edebiyat yapmayın" dedi.

Turan, İçişleri Bakanı’nın kendilerine Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda sarf ettiği sözleri anlatacağını söyleyince, Soylu, "İstihbarat Komisyonu’ndaki bilgiler gizlidir. Açıklayamazsın. Hain, casus, ajan" diye konuştu.

Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Aradan sonra da Bilgiç, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’ndaki bilgi ve belgelerin gizli olduğunu hatırlattı.

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