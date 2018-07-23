İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son bir haftada aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt'ün de bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Son bir hafta içerisinde (16-23 Temmuz 2018);

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.898 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 439 Terör (PKK/KCK 81, SOL 11, DEAŞ 13, FETÖ/PDY 334), 3.326 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 118 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3.883 kişi gözaltına alınmıştır.

Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt'ün de bulunduğu toplam 40 (26 ölü, 6 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

16 Temmuz Pazartesi – 2 terörist teslim

Mardin/Merkez – 1 (teslim)

Van/Erciş – 1 (teslim)

17 Temmuz Salı – 8 terörist (5 ölü, 3 sağ)

Siirt/eruh – 5 (ölü)

Van – 1 (sağ)

Şanlıurfa/Suruç – 1 (sağ)

Şanlıurfa/Eyyübiye – 1 (sağ – deaş)

18 temmuz çarşamba günü – 3 terörist teslim

Şırnak/Silopi – 1 (teslim)

Elazığ/Arıcak – 1 (teslim)

Tekirdağ – 1 (teslim – hizbut tahrir)

19 temmuz perşembe günü – 9 terörist (6 ölü, 3 sağ)

Şırnak/Uludere – 7 (6 ölü, 1 sağ)

İstanbul/Sarıyer – 2 (sağ – dhkp/c)

20 temmuz cuma günü – 1 terörist teslim

İstanbul – 1 (teslim)

21 temmuz cumartesi günü – 11 terörist (9 ölü, 2 teslim)

Hakkâri/Merkez – 9 (ölü)

Şanlıurfa/Suruç – 2 (teslim)

22 temmuz pazar günü – 6 terörist ölü

Erzincan/Kemah– 2 (ölü)

Hakkâri/Yüksekova – 3 (ölü)

Diyarbakır/Lice – 1 (ölü)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

3 ilde (Diyarbakır-1, Tokat-1, Hakkâri-1) 3 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

17’si ağır ve uzun namlulu (1 Makineli Tüfek, 1 Kanas, 2 M-16, 1 Roketatar/Füze/Havan, 12 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 21 silah,

16 adet El Bombası,

1.100 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

39 kg patlayıcı madde,

12 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.518 OPERASYONDA;

1.425 kg Esrar,

15 kg Eroin,

1,5 kg Kokain,

3 kg Sentetik Kannabinoid,

5 kg Metamfetamin,

7.687 adet Ectasy,

123.882 adet Captagon,

900 adet Sentetik ecza,

729.009 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

372.321 paket Kaçak Sigara,

89.769 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3. 326 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 368 şüpheli gözaltına alınmıştır. 53 kg esrar, 4,5 kg eroin, 2,8 kg sentetik kannabinoid, 2,4 kg metamfetamin, 7.464 adet ectasy, 159 adet captagon, 594 adet sentetik ecza, 1.283 kök kenevir ve 18 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMALARI;

İnsanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren özellikle yerli ve yabancı çocuklar ile yetişkin kişilerin tespit edilip yakalanmasına ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik 20 Temmuz 2018 Cuma günü ülke genelinde eş zamanlı olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, alışveriş merkezi vb.) yerlerde 33 bin 334 personelin katılımıyla “Huzurlu Sokaklar Uygulaması -2” düzenlendi. Uygulamada;

233 bin 16 şahıs, 65 bin 14 araç, Bin 468 umuma açık işyeri kontrol edilmiş,

24’ü kayıp çocuk olmak üzere 25 kayıp şahıs bulunmuş, 489 aranan şahıs ve 19 aranan araç yakalanmış, 550 şahsa adli/idari işlem yapılmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 403 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 267 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

740’ı denizlerde olmak üzere toplam 6.801 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 105 organizatör gözaltına alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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