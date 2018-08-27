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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 26 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 26 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan uyuşturucu operasyonlarında da büyük darbe vuruldu

27.08.2018 - 09:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı 20-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 (12 Ölü, 9 Sağ/Yaralı, 5 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.156 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 62 Terör (PKK/KCK 33, DEAŞ 6, FETÖ/PDY 23), 3.101 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından olmak üzere toplam 3163 kişi gözaltına alınmıştır.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan; kırmızı kategoride aranan; Türk Tarık (K) Barış Öner, gri kategoride aranan; Poyraz Agit (K) Mehmet Şirin Özen, Torhildan (K) Fecri Demir ile sözde yönetici olan Mazlum Goyi (K) Mazlum Kaçan ve Andok (K) Naim Türköz adlı teröristlerin de bulunduğu 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 (12 ölü, 9 sağ/yaralı, 5 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 1 sığınak / barınak / mağara (Hakkâri) kullanılamaz hale getirilmiştir. 14 ağır ve uzun namlulu (1 füze/roketatar, 1 keskin nişancı tüfeği, 4 M-16, 8 kalaşnikov/piyade tüfeği) silah, 13 adet el bombası,
1.290 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş, 1 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2.467 operasyonda; 120 kg esrar, 370 kg eroin, 16,53 kg kokain,​ 5,2 kg metamfetamin, 168.936 adet ectasy, 126 adet captagon, 53.779 kök kenevir bitkisi ele  geçirilmiştir. Ayrıca; 97 adet tabanca/tüfek, 114.467 paket kaçak sigara, 436 şişe kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.101 kişi gözaltına alınmıştır.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 207 şüpheli gözaltına alınmıştır. 39,4 kg esrar, 1.5 kg eroin, 1 kg sentetik kannabinoid, 0.2 kg kokain, 3.2 kg metamfetamin, 2.934 adet ectasy, 6 adet Captagon, 42 adet sentetik ecza, 587 kök kenevir ve 11 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 281 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 146 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

​Denizlerde 608 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalanmıştır."

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