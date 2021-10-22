İki aylık evli Kader'in ölümünde şok iddialar! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, 17 Ekim Pazar günü Esenler ilçesinde meydana geldi. İki ay önce Umut Güler ile evlenen Kader Güler, evinde boğazından elektrik kablosu ile doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Güler'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıktan saatler sonra annesi ve babasına haber verildi.

İHA'nın haberine göre, genç kadının annesi, babası ve ağabeyi kız kardeşlerinin bir süredir eşinden şiddet gördüğünü ve ölümünden saatler önce ise kardeşine mesaj atarak, "Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut" dediğini söyledi. Aile kızlarının boyunun uzun olduğunu intihar ettiği yerin yüksekliğinin yeterli olmadığını da ileri sürdü. Aile genç kızın ölümüyle ilgili şikayetçi olduklarını ifade etti.

'KARDEŞİMİN SIRTINDA TEKME İZLERİ VARDI'

Olayın araştırılmasına isteyen acılı aile, kızlarının ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttuğunu ifade etti. Acılı ağabey Emre Güneş, olayın öğlen saatlerinde yaşandığını kendilerine ise gece 3 buçuk gibi haber verildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Morga bırakıp gitmişler. Aralarında ufak tefek tartışmalar vardı. Son dönemlerde olaylar şiddetlenmişti. Kız kardeşimin sırtında tekme izleri vardı. Bize mesajlar göndermişti bununla ilgili. Kendisini korumak için telefona kadın koruma acil durum programları indirmişti. Bir de en son kız kardeşime, 'Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut' diye intihar etmeden önce mesaj atmış.

KAPI KOLUNDAN İNSAN NASIL BOĞULABİLİR

Bu olaydan 3 hafta önce kendisi ile konuştum. Onu düzeltmek için konuşmaya gitti. Burada bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Bizi cinayet olduğunu düşünmemize iten şey ise bir kapı kolundan insan nasıl boğulabilir. Onun kendisini boğma ihtimali yok orada. Eşi 2 saat gözaltına alınmış ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben burada kadın cinayeti olduğunu düşünüyorum."

'BUNUN ARKASINDAKİLERİN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Acılı baba Ramazan Güneş de suçlu varsa cezasız kalmaması gerektiğini düşündüklerini kaydederek, “ Varsa bir suçlu biz bu suçlunun cezalandırılmasını istiyoruz. Kim olursa olsun. Kimler varsa bu işin arkasında aydınlatılmasını istiyoruz bu olayın. Ben kızımın kendi canına kıyacak kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum. Kızım kendi canına kıyamaz. Kızım parmağına iğne batsa çok büyük acı hissederdi. Bunun arkasındaki kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyorum. Ben bir baba olarak kızıma sahip çıkamadım sizlerin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

'KIZIMIN DAHA KINASI SOĞUMADI, 2 AYLIK EVLİYDİ'

Gözü yaşlı anne Aynur Güneş ise kızının kendisini daha önce aradığını ve eşinin şiddet uyguladığını söylediğini belirterek, "Kızım bana dedi ki daha önce, 'Anne, Umut bana şiddet uyguluyor'. Damatları beni aradı 'Kızına bir şey oldu?' hastanede diye, gece aradılar beni. Bana 'Kızın hasta' dediler önce aradıklarında. Bende babasını kaldırdım dedim kalk kızın hasta hastaneye gidelim. Ben kaynanasından ve kocasından şikâyetçiyim. Kızımın daha kınası soğumadı, 2 aylık evliydi. Benim kızım güler yüzlüydü öyle bir şey yapamaz benim kızım. Kimse cenazeye bile gelmedi. Benim kızım öldü, kaderler ölmesin. Hiçbir genç ölmesin. Benim kızım öldürüldü başkası öldürülmesin" şeklinde konuştu.