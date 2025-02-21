Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında 6’sı tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma tarihi ise 14 Nisan’a verildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Diyarbakır'da annesi, ağabeyi ve amcası tarafından iştirak halinde katledilen Narin Güran için başlatılan soruşturma kapsamında, 12 sanık hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İKİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

10 sayfalık hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerindeki çelişkiler olduğu iddia edilmişti. Bu iddianamenin ardından tutuklu bulunan Hediye Güran ile Salim Güran’ın işçisi R.A. hakkında tahliye kararı çıkmıştı.