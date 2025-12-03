İlk toplantı tarihi belli oldu! Asgari ücret ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihini duyurdu. 2026 Ocak ayından geçerli olacak yeni asgari ücret zammı, aralık ayında gerçekleşecek toplantılarının ardından belli olacak. Hatırlanacağı gibi 2025 ocak ayında net asgari ücret 22 bin 104,67 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak?" İşte 2026 Ocak yeni asgari ücrette zam senaryoları...
Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00’te, Bakanlık binasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Yapılan açıklama, "Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret ne zaman belli olacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.
TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!
2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir.
Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.