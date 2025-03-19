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        Haberler Gündem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu

        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK raporları uyarında İmamoğlu'nun ortağı olduğı şirkete el konması talebinde bulunduğunu ve Sulh Ceza Hakimliği'nin talep yönünde karar verdiğini açıkladı

        Giriş: 19.03.2025 - 20:59 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:16
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        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu.

        Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

        Bu kapsamda bugün temin edilen MASAK raporları uyarınca, İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu.

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