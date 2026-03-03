Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: 'İncirlik' soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        'İncirlik' soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı

        Adana'da İncirlik Üssü'nden yayın yapan ANKA'ya yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 07:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İncirlik' soruşturmasında 5 kişi serbest
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da İncirlik Hava Üssü çevresinden canlı yayın yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        ABD, İsrail ve İran arasında hava saldırılarının başladığı sırada İncirlik Hava Üssü etrafında kamera çekimi yapıldığına dair bildirim üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        İncirlik Hava Üssü'nde çekilen görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından YouTube kanalında canlı olarak paylaşıldığı tespit edildi.

        Konuya ilişkin 2565 sayılı (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu) yasaya muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Bu kapsamda ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı.

        Ankara'da gözaltına alınan Şener, Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şener ile 4 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkta ifadeleri alınan 5 kişi, adli kontrol şartı istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şener ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran, İsrail'e balistik füze saldırısı: En az 20 yaralı

        (İHA) - İran'ın İsrail'in Beit Shemesh kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 20'den fazla kişi yaralandı.İran, İsrail'i vurdu. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait bir balistik füzenin Beit Shemesh'e isabet ettiği bildirildi. Açıklamada,...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Henüz en sert vuruş yapılmadı
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Henüz en sert vuruş yapılmadı
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        Tanju Özcan tutuklandı
        Tanju Özcan tutuklandı
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!