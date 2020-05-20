İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’a ait inek, üç gün önce, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplandı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabahı beklemek için ineğinin başından ayrılmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Atasoy ikinci gece de ineğinin başından ayrılmadı.

"TEK GEÇİM KAYNAĞIM BU İNEK"

İHA'da yer alan habere göre zor şartlarda yaşadığını belirten Atasoy, “Her zaman olduğu gibi inekleri otlamak için bu taraflara gönderiyoruz. Akşam üstüydü ineğim gelmeyince merak edip hemen aramaya çıktım. Nehir sazlığına doğru gittim. Baktım ineğim bataklığa saplanmış. Hemen çıkartmak için itelemeye başladım ama bataklık olduğu için çıkmadı. Mecbur ineğimin başına bir şey gelemesin diye sabaha kadar yanında bekledim.

"KÖYDEN GELDİLER YİNE ÇIKARAMADIK"

Köyden yardım istedim, sağ olsunlar hepsi geldi yardıma ama maalesef yine çıkartamadık. Her yeri aradık kurtarmak için fakat bataklık olduğu için kimse gelemedi. Şu an çok üzgünüm, bu inek benim evimin tek geçim kaynağıdır. İneğimi yalnız bırakamıyorum, lütfen yetkililer bana yardım etsin” dedi.

İNEĞİNE KAVUŞTU

10 çocuk babası Atasoy'un bu yardım çığlığının ardından dün akşam üstü yapılan çalışmalar neticesinde ineği bataklıktan çıkarıldı. Tek geçim kaynağı olan ineğine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Atasoy, destek olanlara ise teşekkür etti. Yüksekova Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan, hayvanı muayene ederek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.