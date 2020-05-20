DHA

Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye'nin en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan ve 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan İngiliz amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile dün sabah Kemer ilçesine bağlı Beycik Bükü'nde kamp yaptı.

"YOLU KAYBETTİM SU DA BİTTİ"

DHA'da yer alan habere göre burada yanındaki arkadaşlarından ayrılan ve Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Kate Clow, saat 12.00 sularında arkadaşlarını arayarak, yolunu kaybettiğini, suyunun bittiğini, ancak yolunu bulabileceğini söyledi. Hava kararınca yolunu bulamayan Kate Clow'un, Antalya'daki arkadaşları saat 21.30 sularında Tekirova Jandarma Komutanlığı'nı arayarak kayıp ihbarında bulundu.

JANDARMA DERE YATAĞINDA BULDU

Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK),Tekirova Jandarma Karakol ekipleri ile AFAD ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Kate Clow'u aramaya başlayan ekipler, ilk olarak Beycik Bükü'nde kamp yapan Andrzej Leszek Wielochowski ve Onur Dumlupınar'a ulaştı. Onlardan alınan bilgilerle arama çalışmasını sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saatin sonunda Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan Likya Yolu üzerindeki dere yatağı içerisinde Kate Clow'u yorgun ve susuz halde buldu.

SU VERİLİP SAĞLIK KONTROLÜ YAPILDI

Jandarma ekipleri ilk olarak yanlarında getirdikleri suyu verdikleri Kate Clow'un sağlık durumunu kontrol etti. Durumunun iyi olduğu belirlenen Clow, sabaha karşı Tekirova Jandarma Karakolu'na getirildi. Kamp yaptığı arkadaşları Andrzej Leszek Wielochowski ve Onur Dumlupınar da karakola geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN DOLAYI CEZA YEDİ

Kate Clow ve Andrzej Leszek Wielochowski'ye, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal etmeleri nedeniyle Onur Dumlupınar'a ise aynı kanunun sahillerin kullanılmasının yasağı kuralını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Kate Clow ve arkadaşları saat 06.30 sularında Antalya'daki evlerine gönderildi.