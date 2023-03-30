Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İngiliz öğretmen için kırmızı bülten çıkarıldı!
ABONE OL

Firari İngiliz öğretmen hakkında kırmızı bülten

İstanbul'da özel bir anaokulunda 4 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismar ve darp ve hakarette bulunduğu iddia edilen firari İngiliz kadın öğretmen hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Son dakika: İngiliz öğretmen için kırmızı bülten çıkarıldı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Büyükçekmece'de Ocak 2019'da özel bir anaokulunda, 4 yaşındaki kız öğrencisi E.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan firari İngiliz kadın öğretmen Rebecca Kate R. (49) hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Şikâyetçilerin avukatı firari durumdaki Rebecca Kate R.'nin hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, bunun sert bir tedbir olduğunu müvekkilinin yargılamadan kaçmadığını ve avukatlarının duruşmaları takip ettiğini beyan etti. Mahkeme heyeti Rebecca Kate R. hakkında gıyaben tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına ve kırmızı bülten düzenlenmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 9 aydan, 11 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik nedeniyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de Rebecca Kate R. hakkında yakalama kararı çıkardı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddianamede anasınıfı öğrencisi E.K'nin, annesinin yanında İngilizce bir küfür ettiği, annesinin bu küfrü nereden öğrendiğini sorduğu, E.K.'nin de anasınıfı öğretmeninin sinirlenince kendisine böyle söylediğini beyan ettiği yer aldı. İddianamede ayrıca, 4 yaşındaki E.K.'nin ayrıca, İngiliz öğretmen Rebecca Kate R.'nin kendisine vurduğunu, küfür ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu söylediği iddiası da yer aldı. Bunun üzerine anne E.K. ve baba M.K. öğretmen hakkında şikayette bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak daha önce ifadesi alınan öğretmen Rebecca Kate R., 2013 yılından beri okulda görev aldığını, sınıfta iki öğretmenin görev yaptığını ve sınıfta hiçbir öğretmenin tek başına bulunmadığını söylemişti. Rebecca Kate R. ifadesinde sınıfın boydan boya cam olduğunu ve dışarıdan içerisinin rahatlıkla görüldüğünü, çocukları kimsenin dövmediğini ve İngilizce küfürler öğretmediğini de iddia etti. İngiliz öğretmen, suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu öne sürmüştü. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Rebecca R. Kate, İngiltere'ye gitmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya'da taksi şoförünü taşla ağır yaralamıştı! İşte istenen ceza! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Taksi şoförünü taşla ağır yaralamıştı! İşte istenen ...
Son dakika haberleri: Sürücüler dikkat! Bolu Dağı için flaş uyarı!
GÜNDEM Sürücüler dikkat! Bolu Dağı için flaş uyarı!
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek
Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2023 Ramazan Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak?
GÜNDEM Bayram tatili ne zaman?
Son dakika: HDP seçim bildirgesini açıkladı
GÜNDEM HDP seçim bildirgesini açıkladı
Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Diyanet Takvimi Kadir Gecesi tarihi | Kadir Gecesi fazileti ve ibadetleri
GÜNDEM Kadir Gecesi ne zaman?
Son dakika: Marmara Bölgesi için yeni tsunami senaryosu!
GÜNDEM Marmara Bölgesi için yeni tsunami senaryosu!
Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında sıcak gelişme!
GÜNDEM 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında sıcak ...
TOKİ PARA İADESİ: TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır?
Yürek yakan olay... Manisa'da 'anne katili' olan oğlunu anlattı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Yürek yakan olay... Anne katili olan oğlunu anlattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.