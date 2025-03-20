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        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA: İnstagram çöktü mü? 20 Mart Instagram ne zaman düzelecek, erişim sorunu devam ediyor mu, son durum ne?

        İnstagram çöktü mü? 20 Mart Instagram ne zaman düzelecek, erişim sorunu devam ediyor mu, son durum ne?

        Instagram erişim problemi bugünde devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında sorun yaşayanlar sabah saatleri itibariyle Instagram ne zaman düzelecek sorusuna yanıt arıyor. Uygulamalara erişim sağlamaya çalışan kişiler sayfa yenileme ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor. Peki İnstagram ne zaman açılacak, düzeldi mi, son durum ne? İşte Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorularının yanıtı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:58
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        Instagram kullanıcıları son dakika gelişmelerini takip ediyor. Çünkü iki gündür sosyal medyaya erişim sıkıntısı yaşıyor. Instagram hata bildirim raporu yayınlandı. Yayınlanan güncel grafiğe göre 24 saat içerisinde binlerce hata bildirimi yapıldı. Peki Instagram çöktü mü? 20 Mart İnstagram ne zaman düzelecek, erişim sorunu bugün düzelir mi?

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        INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

        Hata tespit raporuna göre Instagram’da 19 Mart saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platformlar hakkında BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

        Insgtam erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.

        INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

        İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.

        Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlarda erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

        Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor.

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        İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

        20 Mart Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İnstagram’a erişim sağlamaya çalışan kişiler giriş ve yüklenme hatasıyla karşı karşıya kaldı.

        Yaşanan erişim sorunları nedeniyle sosyal medya kullanıcıları detayları sorguluyor.

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