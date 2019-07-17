Instagram çöktü mü? İnstagram'da sorun mu var? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şu sıralar sık sık erişim sıkıntısı yaşanılan Instagram'da Türkiye ve dünay genelinde problem yaşandığı öğrenildi.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

Instagram çöktü mü? Sorularının cevabı belli oldu. Instagram kullanıcıları story paylaşım yapamıyor. "Üzgünüz bir hata oluştu. Tekrar deneyin" şeklindeki uyarı ile karşılaşıyorlar.

İŞTE INSTAGRAM SORUNUN GÖRÜNTÜLERİ

Türkiye genelinde Instagram'daki sıkıntı devam etmekte...

INSTAGRAM'A NE OLDU?

Instagram'daki sorun yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yetkililerden henüz açıklama gelmedi. Instagram'da sık sık yaşanılan erişim sıkıntısı vatandaşları isyan ettirmiş durumda.