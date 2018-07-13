Instagram'da erişim sorunu yaşandı

Gençler arasındaki popüleritesini hiç kaybetmeden büyümeye devam eden sosyal medya platformu Instagram'da saat 21.30 itibariyle erişim sağlanamadı. Yaklaşık 50 dakika süren sorun saat 22.20 itibariyle düzeldi. Instagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar, sorun ile ilgili Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

INSTAGRAM'DA ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ



Saat 21.30 itibariyle Instagram'a erişim sağlanamadı. Saat 22.20 itibariyle düzelen Instagram erişim sorunu, canlı arıza haritası üzerinden şu şekilde gözüktü;

INSTAGRAM'IN ÇÖKMESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İşte Twitter üzerinden Instagram sorunu ile ilgili kullanıcıların paylaşımları;

— Enes Sürücü (@Enessurucu) July 13, 2018