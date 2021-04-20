Uşak'ta temel kazma çalışması sırasında hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü

İnternetten tanıştığı kızla buluşacaktı, dayak yedi 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, internetten tanıştığı kızla buluşmaya giden E.G., kızın erkek arkadaşı tarafından darbedildi. Şahsın arkadaşı darp anını kayda alırken, başka bir vatandaş da tüm yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Olay, dün öğleden sonra Avcılar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, internetteki arkadaşlık sitesi üzerinde bir kızla tanışan E.G., buluşmak için mesaj attı. Kız ise, olanları sevgilisi M.F.Ö.'ye anlattı. Bir arkadaşını da yanına alan M.F.Ö., buluşmak için kız arkadaşının telefonundan E.G.'ye mesaj attı. Avcılar sahilde buluşan şahıslar arasında önce tartışma ardından kavga çıktı.

DARP ANINI ARKADAŞI KAYDETTİ

Kavgada kızın sevgilisi M.F.Ö., E.G.'yi yere yatırarak yumrukla darbetmeye başladı. Bu sırada M.F.Ö.'nün yanında bulanan arkadaşı da darp anını kameraya çekti. Şahsın darp edilerek kameraya çekildiği anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.F.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan M.F.Ö.'nün, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.