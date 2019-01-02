Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Ankara'ya geliyor. Görüşmelerin öncelikli gündem maddesini Suriye'deki gelişmeler oluşturacak.

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığına göre, sınırların güvenliği ve terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadele konsepti ile Suriye'deki gelişmeler görüşmenin öncelikli gündem maddesi olacak. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Kürt bölgesi ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve petrol boru hatlarına ilişkin durum da görüşmede ele alınacak.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz çarşamba akşamı eşiyle Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etmişti.

Amerikan askerleriyle ile bir araya gelen Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." diye konuşmuş ve 3,5 saat süren sürpriz ziyaretinin ardından Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılmıştı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bölgedeki DEAŞ kalıntılarının ortadan kaldırılması sürecinde ülkesinin Irak'a destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız aracılığıyla geçtiğimiz ay Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i Ankara'ya davet etmiş, Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Salih'in Erdoğan'ın davetinden memnuniyet duyduğu bildirilmişti.

Irak ile Türkiye arasında köklü ve tarihi ilişkiler bulunduğuna dikkati çeken Salih, bu ilişkilerin iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin önemini vurgulamıştı.

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