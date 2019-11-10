Irak Meclisi'ne bağlı İnsan Hakları Komisyonu'nca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.
ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANILMASIN UYARISI
AA'da yer alan habere göre Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı. Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
25 EKİM'DEN SONRA YENİDEN BAŞLADI
Ülkede, 1 Ekim'de, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve belediye hizmetlerinden faydalanamama gibi gerekçelerle harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.
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