Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Türkiye'nin güney komşusu Irak'ta, 1 Ekim'de, işsizlik, yolsuzluk ve belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamama gibi gerekçelerle başlayan gösteriler ülkenin tamamına yayıldı. Ekim ayı içinde Iraklıların yaptığı gösterilerde ölü sayısı 250'yi bulurken binlerce insan da yaralandı.

IRAK'TA NELER OLUYOR?

Dünyanın gözünün Suriye'de olduğu geçen ay başlayan ve dün Türkmen gençlerin de Kerkük'te katıldığı gösterilerin nereye gideceği ise bilinmiyor. Irak'ta görev nedeniyle 4 yıl bulunan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, "Asıl kıyamet Irak'ta kopacak. Irak bölünebilir" diyor. Irak'taki olayları, tarafları ve bundan sonrasını Ağar ile konuştuk.

"IRAK'IN PETROLÜ 31.3 TRİLYON DOLAR"

"Gerek ABD gerekse İran, asıl mücadelenin Irak'ta olacağını ifade etmişti. ABD, Suriye'de 2 milyar varil petrolü, İran'a da, DEAŞ'a da kaptırmayacağını defalarca söyledi. Peki, Irak'ın petrol rezervi ve değeri ne kadar? Irak'ın bilinen petrol rezervi 143.1 milyar varil

Ancak bu kadar değil! Irak Petrol Bakanı Hüseyin Şehristani, 'Bizim 505 milyar varil petrolümüz var' dedi. Bir varil petrol 62 dolar. 505 milyar varil petrolün değeri ise 31.3 trilyon dolar yapıyor.

"DOĞALGAZI VE BEREKETLİ TOPRAĞI VAR"

Bu Suriye'deki 2 milyar varil petrolün 250 katına denk düşüyor. Suriye'deki petrolü bırakmayan, Irak'ı bırakır mı? Bir de bunun üzerine doğalgazı, Babil'in bereketli topraklarını ve Basra Körfezi'ni koyun. Irak, ekonomik ve jeopolitik olarak çok çok değerli bir ülke.

TRUMP'TAN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Şu an Irak'ta çok ciddi bir kaos yaşanıyor ve bu daha da artma eğilimi içinde. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Kerbela'da İran Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıların fotoğraflarını paylaşıyor.

"IRAK'TA POLİS POLİS İLE KARŞI KARŞIYA"

Irak'ta şu an İran yanlısı Şii inisiyatif ile Arap milliyetçisi Şiilerin kavgası var. Gösteriler yolsuzluk, işsizlik, rüşvet gerekçesiyle başlamıştı. Benzer durum Lübnan'da da var. Irak'ta sadece halk ile güvenlik güçleri karşı karşıya değil. Irak'ta asker ile asker, polis ile polis karşı karşıya gelmiş durumda.

"HERKES İŞE DAHİL OLMUŞ DURUMDA"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),S. Arabistan, İran, ABD, CIA, Mossad hepsi bu işe dahil olmuş durumda. Irak'ta 2005 yılında ABD tarafından yapılan Irak Anayasası, tekil hükümet kurmaya izin vermiyor. Bu anayasa Şiiler ile Kürt Bölgesel Yönetimi'ne büyük avantajlar sağlamıştı. Bu noktada Türkiye'nin dikkatli olması gerekiyor.

"KERKÜK İSTİKRARSIZLAŞIRSA NE OLUR?"

Irak'ın nüfusu 35 milyon ve nüfusunun yüzde 10'unu Türkmen nüfus oluşturuyor. Türkmen nüfusun 3.5 milyon ile 7 milyon arasında olduğu ifade ediliyor. Suriye'de yaşanan sürecin ardından IKBY ve YPG/PKK birliğe gidip Kerkük'ü ilhak edebilir mi? Türkmenler şu ana kadar gösterilere katılmıyordu; dün ve bugün eline bayrak alan gençler sokağa indi. Kerkük istikrarsızlaşırsa, Peşmerge müdahale ederse, PKK burada etkisini artırırsa ne olur?

"ORTADOĞU'NUN KALBİ KERKÜK'TÜR"

Türkiye'nin tartışmalı bölgeler ve Kerkük ile ilgili çok uyanık olması gerekiyor. Kerkük'ün statüsünün değişmesi, coğrafyayı derinden etkiler. Kerkük Ortadoğu'nun kalbidir. Türkmen kuşağıdır ve Türkiye'nin güvenliği Kerkük'ten başlar. Bu sürecin sonunda referandumunu yapan yerel yönetim bağımsızlık isterse Kerkük ne olur? Ankara Antlaşması devreye girer mi?

SURİYE İLE IRAK ARASINDAKİ BENZERLİK

Suriye'deki hareketlenmeyi ve şu an gelinen noktayı hatırlayın; Suriye ile Irak arasında çok benzerlik var. Şu ana kadar IKBY gösterilere neden katılmadı? Sünni Araplar protestolara neden katılmıyor? Kıyamet Irak'ta kopacak ve Irak bölünebilir. Türkiye'nin önünde ise tarihsel bir risk ile fırsat yan yana duruyor. Bir an olsun gözümüzü ayırmamamız gerekiyor.w