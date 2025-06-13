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        Haberler Dünya İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız | Dış Haberler

        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız

        İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarının ardından açıklamada bulundu. Hamaney "İran ordusu, İsrail'i çaresiz bırakacak." derken, İsrail'in bu durumdan zarar görmeden çıkmayacağını ifade etti. İsrail ordusu ise, İran'dan İsrail'e füze ateşlemesi tespit ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:07
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        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
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        İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına dair açıklamada bulundu.

        Ali Hamaney, İran ordusunun güçlü bir şekilde yanıt vereceğini belirtirken, İsrail'in çaresiz kalacağını dile getirdi.

        Hamaney, İsrail'in işlediği suçtan kaçamayacağını ifade ederken, İran'ın cevap vereceği konusunda kimsenin teredddüt etmemesi gerektiğini söyledi.

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        PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İsrail’e güçlü bir cevap vererek düşmanı yaptıklarına pişman edeceklerini" söyledi.

        İran devlet televizyonu, İsrail’in saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın görüntülü mesajını yayımladı.

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        Pezeşkiyan, "Tüm uluslararası yükümlülüklere aykırı olan bu vahşice eylem, varlığını işgal, saldırganlık ve bebek öldürme üzerine kuran gayri meşru Siyonist rejimin suçlu doğasını teyit etmektedir." dedi.

        İran yetkilileri ve halkı olarak bu saldırının karşısında sessiz kalmayacaklarını söyleyen Pezeşkiyan, "Elbette ülke yetkilileri ve İran halkı bu suç karşısında sessiz kalmayacak, İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü cevabı düşmanı yaptığı aptalca hareketinden dolayı pişman edecektir." ifadelerinde bulundu.

        Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarına cevap olarak ülkenin bütünlüğünün meşru savunulmasında da kararlı adımlar atacaklarını söyledi.

        Halka birlik ve bütünlüğü koruma çağrısında bulunan Pezeşkiyan, düşmanlarının psikolojik savaşına kulak asılmaması ve yetkililere yardımcı olunmasını istedi.

        İsrail’in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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        Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

        İsrail ordusu saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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