ABD, İran'ın petrol tankerine el koymaya çalıştı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika bilgilerine göre, İran devlet televizyonu, ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu duyurdu.

Olayın ne zaman olduğu ise açıklanmadı.

İran'ın Mehr haber ajansı, bunun iki ülke arasındaki bir çatışmayla ilgili olduğunu söyledi. Görüntülerde, İran Devrim Muhafızları'nın sürat tekneleri ve İran'dan ayrılan bir Amerikan gemisinin yer aldığı ifade edildi.

Mehr, görüntülerin yakında yayınlanacağını aktardı. Olayın ne zaman yaşandığı açıklanmazken, Mehr "yakın zamanda" yaşandığını belirtti.