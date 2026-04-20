        Ortadoğu İran'da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor

        İran’da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor

        İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı ile ABD-İsrail saldırılarında birçok kez hedef alınan Mehrabad Havalimanı yeniden faaliyete geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 16:26 Güncelleme:
        İran'da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor

        İran devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Havacılık Kurumu, İmam Humeyni ve Mehrabad havalimanlarının bugünden itibaren tekrar uçuşlara açıldığını duyurdu.

        Kurumdan yapılan açıklamada, 25 Nisan itibarıyla Urmiye, Kirmanşah, Abadan, Şiraz, Kirman, Reşt, Yezd, Zahedan, Gorgan ve Bircend havalimanlarının da yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

        TÜRKİYE'YE İLK SEFER YARIN

        ABD ve İsrail saldırılarına hedef olan İran’dan, uzun bir aradan sonra, Türkiye’ye ilk uçak seferinin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        İran'da online uçak bileti satışı yapan internet sitelerine göre, İran’da uluslararası uçak seferleri tekrar başlıyor.

        İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı’ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılarda, bazı havalimanları hasar görürken, ülkede tüm uçak seferleri durmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!

        Samsun Atakum'da aynı restoranda çalışan iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 31 yaşındaki Eren Bakır, mesai arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti; saldırgan kısa süre sonra polise teslim oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
