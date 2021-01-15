İrlanda'da salgın kontrolden çıktı! 0:00 / 0:00

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İrlanda, Aralık ayında 6 haftalık bir karantinadan çıktığında Avrupa ülkeleri arasında en az koronavirüs vakasına sahip olan ülkeydi. Ancak bugüne gelindiğinde vakalarda çok yüksek bir artış görülüyor.

CNN'de yer alan haberde İrlanda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz hafta bir günde 8 bin 248 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

NÜFUSA ORANLA EN HIZLI YAYILAN ÜLKE

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, 10 Ocak'ta biten haftada İrlanda'da 1 milyon kişi başına 1,323 vaka açıklandı. Bu vaka oranının dünyada nüfusa oranla salgının en hızlı yayıldığı ülke olduğu ifade edildi.

İrlanda Ulusal Halk Sağlığı Acil Durum ekibinin bir üyesi Prof. Philip Nolan, "Vakalardaki endişe verici artış önceki deneyimlerimizle karşılaştırılamaz. Noel öncesiyle karşılaştıramayacağımız kadar günlük vaka sayısı ve hastaneye kaldırılan insan sayısı görüyoruz" dedi.

Ülkedeki uzmanlar ve hükümet neyin yanlış gittiğini araştırıyor. Aralık ayı itibariyle sert karantina tedbirleri kaldırılmış, restoran ve kafeler kısıtlamalarla birlikte açılmıştı, ancak İrlanda'ya komşu İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüs salgını kötü etkilediği düşünülüyor.

CNN'in aktardığı haberde, Noel döneminde restoran ve kafeler önlem için kapatıldığı, bunun da evlerinde bulunan vatandaşların ev ziyaretleri yapmasına imkan tanıdığı belirtildi.

Bir hükümet yetkilisi, "Noel döneminde insanların ev ziyareti yapmasına izin vermek durumunda kaldık" dedi. Ev ziyaretleri 1 Ocak 2021 itibariyle yasaklandı.

Kraliyet Sağlık Topluluğu'ndan epidemolog Gabriel Scally, "İngiltere ve İrlanda koronavirüs salgınıyla mücadelede başarısız oldu. Noel döneminde normalleşme için anlaşılabilir bir arzu vardı fakat virüs bunu bilmiyordu" diyerek yetkilileri eleştirdi.