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İşçi servisi traktörle çarpıştı: 15 yaralı! 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgilere göre, Batman-Beşiri kara yolunda tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile Batman-Beşiri kara yolu kısa süreli ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.