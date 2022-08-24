İşçileri taşıyan araç dereye uçtu! 3 kişi öldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan aracın dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, ilçede bir taş ocağında çalışan Faruk Halis Demir (50), Bekir Pişkin (45) ile Vedat Öz (40) adlı işçilerin bulunduğu araç, dönüş yolunda iddiaya göre yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.