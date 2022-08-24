İşçileri taşıyan araç dereye uçtu! 3 kişi öldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan aracın dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, ilçede bir taş ocağında çalışan Faruk Halis Demir (50), Bekir Pişkin (45) ile Vedat Öz (40) adlı işçilerin bulunduğu araç, dönüş yolunda iddiaya göre yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Kontrolden çıkarak dereye düşen araç içerisinde bulunanları kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu kurtarma ekipleri, yoldan çıkarak dereye uçan araçta bulunan 3 işçinin cansız bedenine ulaştı.
Bulundukları yerden çıkartılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
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