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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İşe aldığı kadın kâbusu oldu! Gaspçı aile yakalandı - Haberler
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İşe aldığı kadın kâbusu oldu! Gaspçı aile yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de, işe aldığı kadının yakınları tarafından önce şantajla 50 bin lirası alınan esnaf Üzeyir A., daha sonra ormana götürülerek zorla senet imzalatıldı. Esnaf, zorla imzalatılan söz konusu senet karşılığında arabasını, notere giderek S.D. isimli bir şahsın üzerine devretti. Aynı aileden oldukları öğrenilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

SON DAKİKA: İşe aldığı kadın kâbusu oldu! Gaspçı aile yakalandı - Haberler
İşe aldığı kadın kâbusu oldu!
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İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, iş yerindeki bir çalışanının yakınları tarafından önce şantaj, tehdit ve zorla senet imzalatılarak gasbedilen Üzeyir A.'nın şikâyeti üzerine hareket geçen polis, gaspçı aileyi yakaladı.

Olay 10 Haziran Perşembe günü Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre ilçede esnaf olarak faaliyet gösteren Üzeyir A., yanında çalıştırdığı Dilan B.'nin eşi S.N. ve S.N.'nin akrabası M.Ö.'nün tehditleri ile karşı karşıya kaldı. İş yerine gittikleri Üzeyir A. tartışan S.N. ve M.Ö.'nün tehditleri daha sonra şantaja dönüştü. Dilan B.'nin eşi ve yakınları, ilk olarak esnaftan 50 bin lira para istedi. Tehdit karşısında Üzeyir A., istenilen parayı vermeyi kabul etti, bir süre sonra da parayı M.Ö.'ye verdi.

ZORLA SENET İMZALADI, ARABASINI DEVRETTİ

Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Üzeyir A., iş yerinde çalışan Dilan B.'nin yakınları tarafından bu kez Sarıyer Boğazköy mevkiinde ormanlık bir alana götürülerek silah tehdidiyle 150 bin lira değerinde senet imzalamaya zorlandı. Esnaf, zorla imzalatılan söz konusu senet karşılığında arabasını, notere giderek S.D. isimli bir şahsın üzerine devretti.

POLİSE GİDİP ŞİKÂYETÇİ OLDU

Esnaf Üzeyir A. yaşananların ardından iş yerinde çalışan Dilan B.'nin eşi ve yakınları tarafından tehdit ve şantaja uğradığını ileri sürerek durumu daha sonra polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli yağma', 'şantaj' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçu kapsamında yapılan çalışmaların ardından Arnavutköy'de 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler arasındaki Dilan B., S.A. ve S.D., yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.Ö. ve S.N. adlı 2 şüpheli ise, önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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