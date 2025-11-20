Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Bakanlığın, Milli Ağaçlandırma faaliyeti kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması maksadıyla bu yıl yaklaşık 118 bin fidanı yeşil vatana kazandırdığını belirtti.

Yeşil vatanın korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma ve fidan dikimi konularına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle yaklaşacaklarını ifade eden Aktürk, çevre bilinci kültürü ile hareket ederek doğaya ve geleceğe sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Bakanlığın, devletin bekası ve milletin huzuru için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine büyük bir gayretle devam ettiğini belirtti.

Savunma ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ile tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları söyledi: "Bu kapsamda son bir haftada 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Münbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır." HUDUT GÜVENLİĞİ Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunduğunu ifade etti. Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: "1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 794 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1685 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59 bin 30'a ulaşmıştır. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

GAZZE Tuğamiral Aktürk, Gazze'de Barış Kurulunun tesis edilmesini ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının, ateşkesin kalıcı hale getirilmesine, Gazze'nin yeniden imarına ve iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ettiklerini bildirdi. Aktürk, şu ifadeleri kullandı: "Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının muhafazasını sağlayacak her türlü uluslararası girişime desteğimizi yineleyerek, Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi faaliyetlerinin bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya yönelik katkımız devam edecektir." EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ile caydırıcılığını daha da artırmak için ulusal ve uluslararası eğitim-tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi. Katar'da gerçekleştirilen Yırtıcı Şahin ile İngiltere'de düzenlenen Dynamic Mastermind NATO Denizaltı Savunma Harekatı tatbikatlarının bugün tamamlanacağını aktaran Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de uluslararası katılımla Doğu Akdeniz, 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Konya'da Milli Anadolu Kartalı-2025/2, 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Yalova'da Yıldırım Seferberlik, 26 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilimizde (Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik) AFAD koordinesinde Afet Milli Kriz Yönetimi tatbikatlarının icra edilmesi, 24-27 Kasım tarihleri arasında Senegal'de Daksar Arama-Kurtarma, 24-28 Kasım tarihleri arasında Romanya'da SEESIM (Güneydoğu Avrupa Bilgisayar Destekli Simülasyon Özel) Doğal Afet, 25 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Norveç'te ve yerinden katılımla Steadfast Dagger NATO Kolektif Savunma, 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında ise İtalya'da Poggio Dart Hava-Füze Savunma tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır." ENVANTERE GİREN SİLAH SİSTEMLERİ Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle uluslararası iş ortaklarına, son bir hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığını belirtti. MKE ile İtalyan MES (Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi-Elektronik ve Servomekanik Mekaniği) Anonim Şirketi arasında karşılıklı üretim ve teknoloji paylaşımı içeren ortak mühimmat üretimine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını dile getiren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer yandan, Milli Deniz Topu Denizhan Projesi kapsamında şirketimiz tarafından geliştirilen 127 mm/54 kalibre namlu, TCG Fatih'te konuşlu silah sistemine entegre edilerek ilk test atışını başarıyla gerçekleştirmiştir. 22-23 Kasım'da 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı Tulga-1 Kışlasında düzenlenecek 'Malatya Halkı Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor' temalı tanıtım etkinliğine ASFAT Anonim Şirketimiz tarafından katılım sağlanacaktır." ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin, belirlenen ihtiyaçlar ile planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini söyledi. Buna ilişkin bilgi veren Aktürk, "­11 Kasım'da başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2025 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay/Astsubay Adayı Temini başvuruları 23 Kasım'da sona erecektir." dedi. Öte yandan, basın mensupları Milli Ağaçlandırma faaliyeti kapsamında Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı bahçesine fidan dikti. SORULAR VE YANITLAR Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz'da iki askerin şehit olduğu olaya ilişkin soru üzerine şu bilgiler paylaşıldı: "İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."