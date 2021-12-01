Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

SON DAKİKA: İSKİ 1 Aralık su kesintileri ne? İstanbul'da su arıza ve kesinti olan ilçeler...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iki gündür etkisini gösteren rüzgar ve yağışın ardından kentte yaşanacak arıza ve su kesintilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1 Aralık Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintilerini duyurdu. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

SON DAKİKA: İSKİ 1 Aralık su kesintileri ne? İstanbul'da su arıza ve kesinti olan ilçeler...

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sağanak yağış ve lodosun etkisiyle meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 1 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

1 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 09:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.12.2021 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 1 ARALIK

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

E-Devlet 1100 TL yardım parası sorgula! Pandemi sosyal yardım başvurusu ekranı
GÜNDEM 1100 TL Pandemi sosyal yardım başvurusu
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu kar tahmini
GÜNDEM İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Son dakika haberi Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı
GÜNDEM Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü!
GÜNDEM Ankara'da okullar tatil mi?
İstanbul hava durumu 1 Aralık | Bugün İstanbul'da lodos fırtınası var mı?
GÜNDEM İstanbul'da bugün hava nasıl?
2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? GSB'den KYK burs sonuç tarihi geldi mi?
GÜNDEM Gözler KYK burs sonuçlarında...
SON DAKİKA: Kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Yok böyle savunma! - Haberler
GÜNDEM Kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Yok böyle savunma!
KAYGILAR ARTIYOR! Son dakika: Tam 3 hafta oldu! Özel ekip kurdular! - Haberler
GÜNDEM Tam 3 hafta oldu! Kaygılar artıyor!
Son dakika: 6 partiden yolsuzluk mutabakatı: Greco
GÜNDEM 6 partiden yolsuzluk mutabakatı: Greco
Son dakika HAVA DURUMU: 2 bölge için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor
GÜNDEM Sıcaklıklar 12 derece düşüyor! 2 bölge için kar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.