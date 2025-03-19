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        Haberler Gündem Son dakika: Gazeteci İsmail Saymaz gözaltında

        İsmail Saymaz gözaltında

        Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı olayları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 07:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:21
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        İsmail Saymaz gözaltında
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.

        Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

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