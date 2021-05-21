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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı!

Son dakika... İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.

SON DAKİKA: İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı! - Haberler
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya saldırdı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler, namazın hemen ardından kutlama gösterileri düzenledi. Kutlamalar sırasında İsrail polisi ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. AP çatışmalarını neyin başlattığının bilinmediğini ifade etti.

243 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 243'e ulaştığı açıklanmıştı.

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkes sonrası 02:00'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlanmıştı.

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