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TIR ve kamyonlara, İstanbul'a kontrollü geçiş!

Son dakika haberine göre İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a ikinci bir duyuruya kadar TIR ve kamyon girişlerine müsaade edilmiyor. Bununla birlikte Kocaeli Valiliği'nce alınan karar gereği, İstanbul yönüne TIR ve kamyon geçişi durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların kente girişine "kontrollü olarak izin" verildiğini duyurdu

Son dakika haberi: İstanbul'a geçişte TIR ve kamyonlara kontrollü izin
İstanbul için o araçlara kontrollü geçiş!
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AA

Son dakika haberler.. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a ikinci bir duyuruya kadar TIR ve kamyon girişlerine müsaade edilmiyordu.

KONTROLLÜ GEÇİŞ İÇİN İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

VALİ YERLİKAYA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" paylaşımı yaptı.

İZİN VERİLMEYECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Son dakika haberine göre Vali Yerlikaya, dün, beklenen kar yağışı nedeniyle bugün saat 04.00'ten itibaren TIR ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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