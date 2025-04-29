İstanbul'da 25 bin 17 bina incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.

İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan Kurum hasar tespit çalışmalarındaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı: İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız.