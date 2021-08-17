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Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları 17 Ağustos 2021

Hızla yükselen hava sıcaklıkları ve İstanbul barajlarının doluluk oranlarının her geçen gün biraz daha düşüyor olması İSKİ su kesintisi duyurularına ilgiyi arttırdı. İstanbul planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. 17 Ağustos Salı İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ, İstanbul son dakika su kesintilerini duyurdu. İşte 17 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları 17 Ağustos 2021

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 17 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

17 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
K
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Örcünlü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.08.2021 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 17 AĞUSTOS

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