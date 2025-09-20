Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'da 442 kg metamfetamin ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 442 kg metamfetamin ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 kg metamfetamin, 49.5 kg katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.

        Giriş: 20.09.2025 - 12:33 Güncelleme: 20.09.2025 - 13:15
        İstanbul'da 442 kg metamfetamin ele geçirildi
        Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 kg metamfetamin, 49,5 kg katkı maddesi ele geçirdik.

        Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

