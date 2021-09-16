Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi İSKİ'den açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

16 Eylül Perşembe günü İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi İSKİ'den açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 16 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

16 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 08:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.09.2021 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 15:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 16 EYLÜL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KYK yurt ücretleri belli oldu!: 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri depozitosu
GÜNDEM KYK yurt ücretleri ne kadar?
Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı - Haberler
GÜNDEM KPSS sonuçları açıklandı
KYK yurt başvuru sonuçları AÇIKLANDI! e-Devlet sorgulama KYK yurt sonuçları ekranı
GÜNDEM KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet'te
Son dakika haberi Yurt başvuru sonuçları açıklandı!
GÜNDEM Yurt başvuru sonuçları açıklandı!
Üzerinde ’geçersizdir’ yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
GÜNDEM Sahte 80 bin dolarla 20 ton mal aldı
TEMAS! Son dakika: Saadet Partisi partilerle temasa geçiyor
GÜNDEM Saadet Partisi partilerle temasa geçiyor
Piknik alanında bacağından vuruldu
GÜNDEM Piknik alanında bacağından vuruldu
Adana'da 'torbacı' operasyonu
GÜNDEM Adana'da 'torbacı' operasyonu
2021 KPSS sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr'den sorgula! ÖSYM 2021 KPSS lisans sonuçları
GÜNDEM 2021 KPSS sonuçlarını hemen sorgula...
1100 TL Pandemi sosyal yardım başvuru ekranı! Yardım parası başvurusu E-Devlet ile nasıl yapılır?
GÜNDEM 1100 TL Pandemi sosyal yardım başvurusu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.