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Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları (Güncel)

Arıza, bakım ve onarım nedeniyle İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da bugün (2 Haziran) 5 ilçede su kesintisi meydana gelecek. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusu araştırılıyor. İşte 2 Haziran İSKİ güncel su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları (Güncel)

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 2 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 2 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

2 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Murat Çeşme Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.06.2021 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Yakuplu Mah,Beylikdüzü Osb
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.06.2021 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Topçular Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.06.2021 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Karagümrük Mah,İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.06.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.06.2021 08:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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