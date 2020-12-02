İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini yapanlara yönelik operasyonları sürüyor. Zehir tacirlerine yönelik Esenyurt ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Polis baskında 3’ü İranlı, 1’i Türk olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda battaniyeler altına saklanmış 15 kilo 4 gram kristal metamfetamin ile bir iş yerinde saklanmış 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin ve 60 gram jel halde metamfetamin olmak üzere 230 kilo 814 gram metamfetamin uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan sanıklardan 3'ü adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, kimyager olan O.R., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen uyuşturucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'de sergilenirken, ele geçirilen metanfetamin uyuşturucunun 2020 yılına ait en yüksek miktarda olduğu öğrenildi.