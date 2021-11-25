İstanbul'da dehşet! Kurşun yağdırıp tekmelediler! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, 12 Şubat tarihinde Esenyurt Sanayi Sitesi'nde kan donduran bir olay meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan silahlı kişiler aralarında polis memuru Yaşar A.’nın da bulunduğu 3 kişiyi silahla vurarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

SALDIRGANLAR YAKALANMIŞTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre polis memuru yaralanmış, saldırganlar kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanmak üzere adliyeye sevk edilmişti.

KURŞUN YAĞDIRDI YERDE TEKMELEDİ

Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişinin silahla vurulduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki grubun karşı karşıya geldiği olayda iş yerinden ateş ederek çıkan iki kişinin, 3 kişiyi silahla vurduğu görülüyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Daha sonra yaralanan şahısların yerde yattığı sırada saldırganlar gelerek yerdeki kişileri tekmeledikleri görülüyor. Yaşanan olay çevredeki iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.