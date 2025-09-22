Habertürk
        Balıkesir Sındırgı'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

        Balıkesir Sındırgı'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

        AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde, saat 00.05'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. Deprem İstanbul'da da hissedildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 00:15 Güncelleme: 22.09.2025 - 01:22
        Balıkesir Sındırgı'da deprem!
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale ile ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

        "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD koordinasyonunda saha tarama çalışmaları sürdürülmekte olup, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

