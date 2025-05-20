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        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem

        Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 23:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:45
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        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
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        Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında, saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu sarsıntı yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Depremin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine uzaklığı 23 kilometre olarak belirlendi.

        VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

        Vali Gül, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımını alıntıladığı gönderide, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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