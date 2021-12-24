İki kardeşin silahlı kavgası! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt Meydanı 19 Mayıs Bulvarı üzerinde akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, ağabey-kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARACINA GİDİP SİLAHINI ALDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kardeşlerin kavgasına dönüştü. Kardeşlerden biri aracına giderek silah çıkardı. Elinde silahı ile meydana dönen kardeş, havaya ateş etmeye başladı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler panik içinde kaçarken, silah sesini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Silahlı kişiyi sakinleştiren ekipler, saldırganı polis aracına bindirdi.

KARDEŞLERDEN BİRİ BAŞINDAN YARALANDI

Kardeşlerden biri kavga sırasında kafasından hafif şekilde yaralandı. Durumu iyi olan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Ağabey-kardeş daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere kardeşlerden birinin havaya ateş etmesi ve polisin müdahalesi yansıdı.

"HAVAYA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Yaşanan olayı anlatan İbrahim Çelik, "Dün akşam saat 17.00 civarıydı. Kavga sesi geldi. Önce bir kadının sesi geldi. Bağırdığını duyduk. İki kardeşlerdi. Önce kavga ettiler. Sonra birisi silah çıkardı. Geldi burada havaya ateş etmeye başladı. Sonra polisler geldi, müdahale etti. Silahla yaralanan olmadı. Kardeşlerden biri, diğerini sopa ile yaralamıştı. O da burada kaldı. Hastaneye kaldırdılar. Akşam olay yeri inceleme ekipleri geldi, silahı alıp gittiler" dedi.