İstanbul'da kaydedildi! Metroda korkutan görüntü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da kaydedildi! Metroda korkutan görüntü
ABONE OL

Taksim metrosunda kaydedildi! Yürüyen merdivenlerde çocukların tehlikeli oyunu

İstanbul'da korkutan bir görüntü kaydedildi. Olayda, Taksim metrosunun yürüyen merdivenlerinin bandından kayarak eğlenmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Son dakika: İstanbul'da kaydedildi! Metroda korkutan görüntü
İstanbul'da kaydedildi! Metroda korkutan görüntü
0:00 / 0:00
İHA

Korkutan olayda, Taksim metrosunda küçük çocuklar eğlenmek amacıyla yürüyen merdivenlerin bandından aşağıya kaydı.

İHA'nın haberine göre, etraftaki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kaymaya devam eden çocukların tehlikeli oyunu bir süre devam etti. Görüntüyü çeken muhabire de tepki gösteren çocuklar uyarılara aldırış etmedi.

'CANIMIZ SIKILIYOR' DİYE YANIT VERDİLER

Bazı vatandaşların uyarılarını dikkate almayan çocukların çevredekilerin "Oynadığınız oyun tehlikeli değil mi?" sorusuna "canımız sıkılıyor abi" demesi dikkat çekti. Çocukların tehlikeli oyunu ise kameraya yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte alınacak?
GÜNDEM Gözler KPSS başvuru tarihlerinde!
Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım
GÜNDEM Motosiklet dostu bariyerler için önemli adım
Bakan Soylu Osmaniye’de şehit cenazesine katıldı
GÜNDEM Bakan Soylu Osmaniye’de şehit cenazesine katıldı
SGK'dan SMS açıklaması
GÜNDEM SGK'dan SMS açıklaması
Son dakika: İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşüyor!
GÜNDEM İstanbul'da sıcaklık 10 derece düşüyor!
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıl dönümü
GÜNDEM Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıl ...
BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM sınav sonuç tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
Son dakika: 'Müzikçalar' kavgasında kuzenini öldürdü! VİDEO HABER
GÜNDEM 'Müzikçalar' kavgasında kuzenini öldürdü!
Son dakika: İçişleri'nden 'e-evlenme uygulaması' açıklaması
GÜNDEM İçişleri'nden 'e-evlenme uygulaması' açıklaması
Son dakika: Nurcan'ı tüfekle katletti, savunması 'pes' dedirtti!
GÜNDEM Nurcan'ı tüfekle katletti, savunması 'pes' dedirtti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.