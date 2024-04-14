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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da otoparkta yangın!

        İstanbul'da otoparkta yangın!

        İstanbul Avcılar'da bir otoparkta yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:59
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        İstanbul'da otoparkta yangın!
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        Avcılar'da otoparkın yazıhanesinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş hanının arka bölümünde bulunan otoparkın yazıhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede yazıhaneyi sararken, yangın yakındaki bijuteri dükkanına da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekipleri otopark ve iş hanının dış cephesinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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