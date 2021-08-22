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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 22 Ağustos Pazar günü meydana gelecek planlı su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Vatandaşlar '22 Ağustos İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 22 Ağustos 2021 Pazar İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 22 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

22 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2021 12:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Akşemseddin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.08.2021 12:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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