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        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 8 gözaltı

        İstanbul'da DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde, "yardım", "kira yardımı" ve "ihtiyaç sahibi" açıklamalarıyla yapılan para transferlerinin örgütün finansmanında kullanıldığı değerlendirilirken, adreslerde yapılan aramalarda silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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        İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ancak bir çoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirlendi.

        Adli işlem kaydı bulunan bir çok kişiye para transferi yapan zanlıların işlem açıklamalarına "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç" gibi açıklamalar yazdığını belirleyen ekipler, tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin yardım kapsamında olmadığını tespit etti.

        #resim#1374221#

        Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ⁠2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile dijital materyaller ele geçirildi.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #DEAŞ
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