İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gidenler, yolları doldurdu. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.10 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

TEM Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü