İstanbul'da vahşet! Döverek öldürdüler!

Son dakika haberler... İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi'nde, 26 Mart günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Besim K.’ya ait park halinde duran otomobilin alarmı çalmaya başladı.
ÇETİN GÜL'Ü KOVALAMAYA BAŞLADILAR
İHA'da yer alan son dakika haberine göre alarm üzerine mahalle sakinleri ve araç sahibi dışarı çıktı. Aracı çaldığı iddia edilen Çetin Gül’ü kovalamaya başladılar.
8 KİŞİ TARAFINDAN FECİ BİÇİMDE DÖVÜLDÜ
Kovalamaca sonucu yalanan Gül 8 kişi tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılan Gül'ün hayatını kaybettiği öğrenildi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen, Besim K. (49), Ceyda K. (19), Nuriye K. (40), Orhan K. (40), Cüneyt A. (26), Mesut Ç. (44), 17 yaşındaki S.K. ve 15 yaşındaki M.E. ‘yi gözaltına alındı.
DEHŞET ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Çetin Gül’ün kaçarken yakalanıp dövülme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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