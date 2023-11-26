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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti! İşte iptal olan vapur seferleri

        İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

        İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:48
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        İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti
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        Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

        Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı: "Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerinin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğramaları, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerinin Ortaköy İskelesi uğraması, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri."

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        Açıklamada, 07.00 Bostancı-Adalar-Kabataş, 07.05 Büyükada-Bostancı, 07.45 Bostancı-Adalar ve 07.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı vapur seferinin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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